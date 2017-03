PMs denunciados por homicídio e por forjar cena de confronto são presos

(foto: Divulgação/PM-PR)

O juízo da Vara Criminal de Guaratuba, no litoral do Paraná, decretou a prisão de dois policiais militares pelo homicídio de um jovem de 18 anos, ocorrido na noite de 4 de fevereiro deste ano. As prisões foram cumpridas pela Corregedoria Geral da Polícia Militar nesta quarta-feira, 22 de março.

Os dois policiais (um 1º tenente, de 27 anos, e um soldado, de 28 anos) foram denunciados pelo crime nesta semana pela 2ª Promotoria de Justiça de Guaratuba. De acordo com a denúncia, o rapaz trafegava no município litorâneo em uma motocicleta quando foi perseguido e alvejado pelos dois policiais, que efetuaram 12 disparos em direção à vítima (dos quais dois o acertaram). Para tentar incriminar o jovem e justificar os tiros, eles teriam forjado uma cena de confronto armado, implantando junto ao corpo da vítima uma arma calibre 38, com número de identificação raspado e sem autorização, além de drogas (32 gramas de cocaína e 64 gramas de maconha).

A Promotoria destaca que, durante as investigações, foi apurado que a vítima estava indo visitar a namorada e o filho recém-nascido, de um mês de idade, quando fugiu de abordagem policial e foi alvejado pelas costas pelos policiais denunciados. A motocicleta estava regularizada e o jovem tinha habilitação, mas teria fugido porque havia alterado o escapamento para produzir mais ruído e teve medo de ter a motocicleta apreendida.

O Ministério Público do Paraná denunciou o tenente e o soldado por homicídio qualificado, posse ilegal de arma com sinais raspados, tráfico de drogas e falsidade ideológica. Os dois já estão detidos em estabelecimento próprio para a custódia de militares em Curitiba.