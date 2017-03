Incomodado com série do SP sem vencer e desfalques, Ceni já projeta clássico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rogério Ceni está preocupado. Ao empatar com o Botafogo por 1 a 1, na quarta-feira (22), o São Paulo completou as sequências de quatro jogos sem vencer (três empates e uma derrota) e 12 partidas sofrendo gols. "O que me incomoda é quando o time não vence os jogos. Nas últimas partidas, cairam as médias de gols feitos e sofridos, que vocês tanto questionavam. São 16 jogos no ano e só duas derrotas. Precisamos começar a vencer para ter uma pontuação maior. Ainda corremos riscos para a classificação", disse Rogério Ceni. Na próxima rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo enfrenta o Corinthians, no Morumbi, no domingo (26). O treinador já estuda quais opções vai poder utilizar o clássico. "São Paulo e Corinthians é jogo duro seja na Flórida, em Itaquera ou no Morumbi. Assim como é contra o Santos, na Vila Belmiro, e com o Palmeiras, no Allianz Parque. Todos os jogos são muito disputados", avaliou o treinador. No gol, Renan Ribeiro deve ganhar mais uma oportunidade para mostrar serviço. "Neste ano, contratamos o Sidão, que está com uma lesão nas costas e não tem condição de jogar. Titular do ano passado, Denis teve uma sequência. Renan agora teve a chance. Quero ter uma noção até o fim do mês. A partir de abril, todos os jogos serão decisivos. E aí, a gente tenta definir um time base e fazer as substituições de acordo com a possibilidade que a gente tem", disse Ceni.