Com situação de Marlone acertada, Atlético-MG procura por zagueiro

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A temporada do Atlético-MG está apenas no começo. O time disputou somente 12 de 82 partidas que pode fazer em 2017, isso no cenário mais otimista. Embora esteja ainda na disputa da primeira fase do Campeonato Mineiro e na fase de grupos da Copa Libertadores, a diretoria alvinegra já trabalha em busca de reforços para as próximas fases e competições que o clube tem pela frente. Com Marlone acertado, restando apenas detalhes para que o meia seja anunciado como o sexto reforço do Atlético em 2017, os olhos da diretoria se voltam agora na busca por um zagueiro. Embora tenha reforçado o setor nesta temporada, com a chegada de Felipe Santana, a comissão técnica do Atlético e a diretoria do clube entendem que é preciso a contratação de mais um jogador experiente para a posição. Vários fatores fazem essa busca por um novo zagueiro se tornar uma das prioridades dentro do Atlético. No total, o técnico Roger Machado tem seis jogadores da posição à disposição. Leonardo Silva, Erazo, Felipe Santana, Gabriel, Jesiel e Rodrigão são os zagueiros que compõe o elenco atleticano. Aos 36 anos, o capitão Leonardo Silva recebe uma atenção diferenciada da comissão técnica. Perto de completar 37 anos, o defensor tem uma programação específica de treinos, para que esteja em condições de jogo nos compromissos mais importantes do Atlético. Tanto que Leonardo Silva sequer foi relacionado para as últimas duas partidas, contra Tupi e Tricordiano. Quem também tem recebido um tratamento diferenciado nos primeiros meses de 2017 é o equatoriano Erazo. Após fechar a temporada passada atuando no sacrifício, com dores no joelho direito, o zagueiro iniciou o ano no departamento médico e fez um trabalho físico maior do que os demais companheiros, em busca do equilíbrio muscular. A preocupação com os zagueiros não é apenas por causa do departamento médico. Tem também a precaução de perder um titular importante nos próximos meses. Dono da posição desde outubro do ano passado, Gabriel está valorizado. Recentemente recebeu um aumento salário e teve o contrato estendido com o Atlético. A boa fase do camisa 30 chama a atenção de clubes europeus, que através de empresários, já fizeram sondagens. Para o Campeonato Mineiro, os jogadores podem ser inscritos até o dia 14 de abril, antes do início da semifinal. Já para a Libertadores, novos nomes só podem ser incluídos na lista atleticana caso o time avance até as oitavas de final.