Zé Ricardo elogia elenco do Flamengo e promete força máxima contra Vasco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo já está classificado para as semifinais do Campeonato Carioca e, por isso, não tem mais o que disputar na Taça Rio além do título simbólico do segundo turno. Mesmo assim, o técnico Zé Ricardo descartou poupar jogadores no clássico contra o Vasco, no próximo domingo (26), em Brasília (DF). "Independentemente da condição em que estamos na tabela, a ideia é usar a força máxima dentro do planejamento", disse o treinador após a vitória por 3 a 0 sobre o Bangu nesta quarta (22). "A gente queria trazer aqui contra o Bangu o que acreditamos que seria mais forte, e não vai ser diferente contra o Vasco". A única possibilidade de deixar jogadores considerados titulares de fora do clássico, segundo Zé Ricardo, é se problemas médicos aparecerem. "Foi o caso do Rômulo, que estava com um problema de fadiga muscular. Ele se recuperou bem, estava pronto para o jogo contra o Bangu caso tivesse necessidade, mas a gente preferiu não expor. Se não tiver problema dessa ordem, força máxima domingo em Brasília", prometeu o técnico. Com os desfalques de Diego, Guerrero e Trauco, convocados para as seleções de Brasil e Peru, Zé Ricardo escalou Lucas Paquetá, Felipe Vizeu e Renê diante do Bangu. E gostou do que viu, aproveitando para exaltar o elenco rubro-negro. "Estou muito satisfeito com o elenco que nós temos. O jogo mostrou que temos opções bastante positivas. Para alguns falta um pouco mais de ritmo de jogo, mas isso a gente espera dar para eles. A força do grupo ficou comprovada com os atletas que vieram do banco, pela importância que tiveram na partida", analisou.