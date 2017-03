Estado Islâmico reivindica autoria de ataque em Londres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A milícia radical EI (Estado Islâmico) reivindicou o ataque em Londres ocorrido nesta quarta-feira (22), que deixou quatro mortos (incluindo o agressor) e dezenas de feridos, afirmou a agência Amaq, um dos braços de propaganda do EI. "O autor do ataque diante do Parlamento britânico é um soldado do EI e a operação foi realizada em resposta a um chamado para atacar os países da coalizão", disse a nota da Amaq. A milícia, que controla áreas no Iraque e na Síria, tem perdido território para forças locais desses países apoiadas por uma coalizão militar liderada pelos EUA.