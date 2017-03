Policiais da Delegacia de Pontal do Paraná prenderam na quarta-feira (22) no Balneária Shangri-lá, em Pontal do Paraná, no Litoral, uma mulher que mantinha em casa central clandestina de telecomunicação de internet e placas de antena de internet via rádio furtadas de empresas de segurança.

O Delegado Tiago Wladyka, juntamente com demais policiais civis da Delegacia de Pontal do Paraná, em cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão ma casa de uma mulher que mantinha em sua residência Central clandestina de distribuição de sinais de telecomunicação de internet via rádio. Além da prisão e dos aparelhos derivados da atividade clandestina, os policiais civis também encontraram diversas placas de rádio furtadas de empresas de segurança privada.



Atividades de telecomunicações, quando desenvolvidas sem autorização da ANATEL, passam a ser clandestinas, o que configura crime previsto no art. 183 da Lei Federal 9.472/97. Além deste crime, os envolvidos também responderão por eventual crime de receptação.



Os policiais chegaram até a mulher, após investigarem diversos furtos de antenas de rádio transmissão em residências de toda Pontal do Paraná. As rádios eram instaladas nas residências de clientes, por empresas de segurança e normalmente eram furtadas durante a noite.