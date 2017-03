Dos 10 maiores importadores de carne brasileira, só 3 mantêm normalidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Operação Carne Fraca causou desconfiança no mercado externo em relação à carne produzida no Brasil. O governo chegou a fazer um apelo para que os países não adotem "restrições arbitrárias" à importação de carne brasileira durante uma reunião na OMC (Organização Mundial do Comércio). A manifestação veio após diversos países, incluindo a China e membros da União Europeia, suspenderem total ou parcialmente compras de frigoríficos brasileiros investigados. Veja abaixo a situação com os 10 maiores importadores de carne do Brasil: 1- União Europeia - 21 empresas barradas 2- China - aumentou a fiscalização 3- Hong Kong - exportações suspensas 4- Arábia Saudita - aumentou fiscalização 5- Rússia - normal 6- Japão - 21 empresas barradas 7- Holanda - normal 8- Egito - exportações suspensas 9- Emirados Árabes - normal 10- Chile - exportações suspensas