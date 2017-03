Luiza Lian lança média-metragem do novo álbum, 'Oyá Tempo'

(foto: Divulgação)

ISABELLA MENON SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sensual, corpóreo e com atmosfera sombria, o média-metragem que a cantora Luiza Lian estreia nesta quinta-feira (23) marca o lançamento do seu novo álbum, "Oyá Tempo". Protagonizado pela cantora Nina Oliveira e pelo rapper Diggão, o média retrata as "primeiras experiências amorosas dela [Oliveira] e como ela atravessa isso", explica Lian.

Luiza Lian, que lançou seu álbum de estreia, homônimo, em 2015, revela que com "Oyá Tempo" quis fazer um trabalho experimental para ser vinculado com a performance. Divindade feminina africana, Oyá simboliza tempestades e ventanias. Para Lian, esse significado é ainda mais abrangente e rege o tempo e o destino.

Inspirado em elementos da umbanda, o álbum visual foi dirigido por Camila Maluhy e Octávio Tavares. Segundo Lian, a ideia do média-metragem foi da produtora Diaba. "Em vez de fazer um clipe, eles resolveram abraçar o álbum inteiro." Em abril de 2016, a cantora Beyoncé lançou o aclamado álbum visual "Lemonade", indicado a nove Grammys em 2017. A diferença entre os projetos das cantoras, diz Lian, é que ela não protagoniza as cenas.

Além do filme, foi produzido um site artístico com as oito faixas do álbum e a cantora fará ocupações na Casa do Mancha (r. Felipe de Alcaçova, 89, tel. 11 3796-7981) nos dias 31/3 e 1/4, com shows e projeções do vídeo.