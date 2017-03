Biblioteca Pública promove curso de teatro para crianças

A Biblioteca Pública do Paraná está com inscrições abertas para o curso de teatro infantil Entrelivros, voltado para crianças de 8 a 13 anos. As aulas começam no dia 5 de abril e acontecem todas as quartas-feiras, das 14h30 às 17h. A inscrição é gratuita e deve ser realizada pelo e-mail thiagod@bpp.pr.gov.br.



O curso tem duração de oito meses e busca desenvolver habilidades de comunicação, expressão, interpretação e pensamento crítico. São trabalhados exercícios de improvisação, jogos teatrais, expressão vocal e corporal, construção de personagens, interpretação, leitura e criação de cenas com e sem texto, entre outras técnicas teatrais.



A oficina é ministrada pela professora Lilyan de Souza, bacharel em Artes Cênicas e integrante da Inominável Companhia de Teatro. “Utilizamos jogos e dinâmicas que estimulam a criança a encontrar, de forma lúdica, respostas criativas para importantes questões da vida”, diz. Ao final do curso, os alunos participam de um espetáculo teatral apresentado para os pais e o público em geral.



Serviço



Curso de teatro infantil Entrelivros



Classificação: 8 a 13 anos



Duração: De 5/4 a 29/11



Horário: Quartas-feiras, das 14h30 às 17h



Local: Seção Infantil da Biblioteca Pública do Paraná (R. Cândido Lopes, 133 / Curitiba — PR)



Inscrições: gratuitas pelo e-mail thiagod@bpp.pr.gov.br



Mais informações: (41) 3221-4980/ (41) 3221-4962