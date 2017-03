Após ter problemas para entrar nos EUA, Mulher Melão diz que Trump 'quer o melhor para a América'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Renata Frisson, conhecida como Mulher Melão, usou o Instagram para comentar a notícia de que teria sido detida e impedida de entrar nos Estados Unidos na última semana. Conforme noticiou o colunista Ancelmo Gois, do jornal "O Globo", ela teria passado a noite em um quartinho da polícia americana. "Já cheguei no Brasil faz alguns dias e preferi me manter em silêncio para evitar que esse assunto se propagasse ainda mais. Porém os boatos foram surgindo e tomaram um rumo no qual optei por postar esse esclarecimento com o intuito de acabar com qualquer especulação sobre o ocorrido", escreveu. Melão confirmou que enfrentou problemas com a imigração por não falar, ler ou escrever em inglês o suficiente. Mas garantiu ter sido "muito bem tratada": "Em nenhum momento fui ofendida e muito menos detida". A cantora ainda afirmou respeitar as leis de imigração e que cabe a cada país "determinar quem pode ou não entrar em seu território". "Sei que o novo presidente Donald Trump tem sido muito criticado logo no início de sua gestão, mas é muito cedo para dizer se ele está certo ou errado. Só sei que ele quer o melhor para América e isso precisa ser respeitado." A assessoria da funkeira não respondeu às tentativas de contato da reportagem.