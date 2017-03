Curitiba é homenageada com oficina sobre Poty

O Museu Oscar Niemeyer (MON) fará uma programação especial em comemoração ao aniversário de 324 anos de Curitiba. As atividades acontecem nos dias 26 e 29 (domingo e quarta-feira), e contam com oficinas e visitas guiadas. Para participar não é necessário inscrição prévia, basta comparecer no horário e local indicado para cada atividade.



No domingo (26), a equipe da Ação Educativa do MON preparou uma oficina de corte e colagem para confecção de ímãs personalizados. A oficina é livre e acontece das 11h às 17h.



Haverá também visita guiada pela exposição “Jefferson Cesar: um Dom Quixote na arte do Paraná”, às 15h. A mostra apresenta obras do artista paranaense Jefferson Cesar, que criou guerreiros, santos, arlequins e monstros a partir de sucatas de metal.



Na quarta-feira (29), dia do aniversário de Curitiba, acontece a oficina “Desenho com uma linha só”, com referência nas obras do curitibano Poty Lazzarotto, das 11h às 17h. A programação também tem visita guiada pela exposição “Histórias do acervo MON – em aberto”, às 15h. A mostra apresenta 200 das quatro mil obras que compõem o acervo do museu.



A entrada no MON custa R$ 12 e R$ 6 (meia-entrada). Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada franca. Nas quartas a entrada é sempre gratuita. A retirada de ingressos no museu pode ser feita até as 17h30, na bilheteria.



Serviço: Domingo no Museu Oscar Niemeyer.



26 (domingo).



R$ 12 e R$ 6 (meia-entrada).de 60 e menores de 12 anos têm entrada gratuita.



Venda de ingressos: até as 17h30.



Permanência no museu: até as 18h.



Quarta gratuita no Museu Oscar Niemeyer.



29 (quarta-feira).



Entrada franca das 10h às 18h.



Programação:



Domingo (26).



Oficina livre com a equipe da Ação Educativa.



Técnica: Recorte e colagem com confecção de ímã personalizado.



Horário: Das 11h às 17h.



Local: Sala de Oficina – subsolo.



Mediação com a equipe da Ação Educativa.



Exposição: “Jefferson Cesar: Um Dom Quixote da Arte do Paraná”.



Horário: 15h.



Local: Sala de Referência do Acervo e Ação Educativa. Subsolo.



Quarta-feira (29).



Oficina livre com a equipe da Ação Educativa.



Técnica: Desenho com uma linha só.



Referência: Poty Lazzarotto.



Horário: Das 11h às 17h.



Local: Sala de Oficina – subsolo.



Mediação com a equipe da Ação Educativa.



Exposição: “Histórias do acervo MON: em aberto”.



Horário: 15h.



Local: Sala 6.