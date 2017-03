Discos do Planet Hemp chegam aos serviços de streaming

(foto: Divulgação)

Depois de muita espera, a Sony finalmente atendeu aos pedidos dos fãs do Planet Hemp e liberou os três discos de estúdio do grupo nos serviços de streaming.

Os discos Usuário (1995), Os Cães Ladram Mas A Caravana Não Pára (1997) e A Invasão do Sagaz Homem Fumaça (2000), da formação original do Planet Hemp, já podem ser ouvidos no Spotify e no Deezer. Até então, apenas o registro "MTV Ao Vivo: Planet Hemp", de 2001, estava disponível nas plataformas.

Pelo Planet Hemp já passaram grandes nomes da música, como Marcelo D2, BNegão, Black Alien, Daniel Ganjaman e o DJ Zegon. Em 2001, o grupo anunciou o fim de suas atividades por conta de brigas internas. Porém, várias reuniões foram feitas, como nos Lollapaloozas de 2013 e 2015.