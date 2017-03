Em mais um leilão com disputa, governo privatiza terminais portuários

DIMMI AMORA BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Petrobras ganhou a disputa pela concessão de dois terminais portuários em Santarém (PA), leiloados nesta quinta-feira (23) pelo governo federal na Bovespa, em São Paulo. É o segundo leilão realizado pelo governo neste mês dentro do plano de concessões lançado pelo governo do presidente Michel Temer em setembro de 2016. Na semana passada, o governo concedeu quatro aeroportos. Três empresas estrangeiras venceram a concorrência. Os dois terminais de combustíveis renderam ao governo outorga (espécie de aluguel pelo uso) total de R$ 68,2 milhões, valor pouco mais de três vezes superior ao mínimo estipulado. As empresas terão que investir ainda outros R$ 30 milhões em obras e compras de equipamentos. Os contratos devem ser assinados no próximo semestre pela Antaq (Agência Nacional de Transporte Aquaviário). Esses terminais são usados para a distribuição de combustível em parte da região amazônica. Dos dois terminais que estavam em disputa, houve concorrência por um deles. A Petrobras Distribuidora venceu a Aba Infra-estrutura e Logística e a Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo. Para o outro, só a estatal apresentou proposta. A avaliação do ministro dos Transportes, Maurício Quintella Lessa, é que a sequência de concessões com interessados poderá dar mais confiança para a investidores para os próximos projetos que estão na carteira do PPI (Programa de Parceria em Investimentos). O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, responsável pelo PPI, afirmou que o leilão superou as expectativas. Ele lembrou que a estimativa é a geração de mil novos empregos diretos e indiretos no período de investimentos. "Assim como aconteceu com os aeroportos, essa é uma vitória que demostra que o Brasil está no caminho certo, com um modelo de concessões que é um sucesso, trazendo a cada dia mais investidores", disse o ministro. Em abril, haverá um novo leilão do setor portuário, de um terminal de trigo no Rio de Janeiro. Além desses, o governo tem outros quatro terminais em Santarém e Paranaguá (PR) que também estão em processo para serem concedidos.