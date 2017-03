Que tal comprar um saco com ar respirado pela Adele?

Redação Bem Paraná com portais

23/03/17

(foto: Reprodução)

Adele está fazendo o maior sucesso na Australia, país em que a cantora recentemente se apresentou com sua mais nova turnê.

Porém, a idolatria de algumas pessoas pela cantora inglesa pode chegar ao bizarro. Como é o caso de um homem que colocou à venda no eBay um saco com o ar respirado pela Adele no dia 13 de março.

O produto, que chega a ter lances de 155 dólares, vem etiquetado com a descrição: " Saco hermético de ar. Data: 13/3/2017. Conteúdo: Adele ".

A ideia logo virou moda, e já podem ser encontrados vários 'sacos de ar' no site de vendas.