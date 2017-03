China deve fazer acordo para importar carne da Austrália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro chinês Li Keqiang começou nesta quinta-feira (23) uma visita de quatro dias pela Austrália, onde deve assinar acordos comerciais bilaterais sobre exportação de carne bovina, além de outras áreas como energia e segurança. O momento é oportuno para a Austrália, já que a China decidiu reter temporariamente a carne oriunda do Brasil nos portos do país até que o governo brasileiro apresente explicações mais detalhadas sobre a Operação Carne Fraca. O país asiático é o segundo maior importador de carne do Brasil. O presidente Michel Temer informou que entrará em contato ainda nesta quinta-feira (23) com o presidente da China, Xi Jinping, para tentar acabar com o embargo. A decisão do peemedebista de se envolver pessoalmente nas negociações ocorreu após não ter tido êxito a ofensiva feita pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que participou de videoconferência na segunda-feira (20) com autoridades chinesas. Apesar da possibilidade de acordo com a China, a Austrália pode ter uma margem pequena para aumentar suas exportações de carne, já que seu rebanho de gado tem se mantido próximo do menor nível em duas décadas.