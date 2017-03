Em gravação, preso na “Carne Fraca” diz que deputado do Paraná recebeu “muito dinheiro”

Reportagem publicada nesta quinta-feira, 23, hoje pelo blog Fausto Macedo Estadão aponta que gravações feitas a partir de escutas telefônicas da operação “Carne Fraca”, que investiga fraudes na fiscalização de frigoríficos citam o nome do deputado federal paranaense Sérgio Souza (PMDB), como tendo recebido “muito dinheiro” do ex-superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná, Daniel Gonçalves Filho, preso na semana passada acusado de chefiar o esquema.

