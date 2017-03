Terceiro dia de greve dos professores de Curitiba tem 34 escolas fechadas

A Secretaria Municipal da Educação informa que 129 das 185 escolas municipais funcionam normalmente na tarde desta quinta-feira,23. Outras 22 fazem atendimento parcial e 34 escolas não funcionam.

A secretaria orienta os pais dos alunos das escolas municipais para que entrem em contato com as unidades e levem os filhos às aulas quando houver professores. Caso tenham dúvidas, também podem entrar em contato com o núcleo regional de ensino da sua região.

Para garantir o atendimento, a secretaria está fazendo remanejamento dos profissionais, de forma que os alunos que compareçam às unidades não fiquem sem aula.

Núcleos Regionais de Ensino

Bairro Novo

Telefone: 3289-1634



Boa Vista

Telefone: 3313-5699



Boqueirão

Telefone: 3313-5544



Cajuru

Telefone: 3361-2356



CIC

Telefone: 3212-1556



Matriz

Telefone: 3218-2432



Pinheirinho

Telefone: 3313-5444



Portão

Telefone: 3350-3972



Santa Felicidade

Telefone: 3374-5000



Tatuquara

Telefone: 3298-6351