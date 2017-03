Zoológico comemora 35 anos na terça-feira com bolo para os animais

Lar de animais que sofreram em cativeiro ou que foram capturados ilegalmente, o Zoológico de Curitiba, no Boqueirão, completa 35 anos de atividades na próxima terça-feira (28/03). A comemoração inclui visitas guiadas de escolas e bolo para alguns animais.

Quem puder prestigiar a festa, que acontece a partir das 9h40 de terça-feira, vai conhecer um pouco melhor a história da chegada dos animais e do zoológico. Para tornar a visita ainda mais atrativa, estão programadas atividades de enriquecimento ambiental comemorativas.

O leão Simba vai ganhar uma caixa com capim e carne. Já o urso, o chimpanzé Bob e os pequenos primatas terão um bolo de cenoura, feito especialmente para eles, sem ingredientes que possam comprometer a saúde.

O enriquecimento ambiental é uma prática constante para estimular e atender as necessidades dos animais, diminuindo o estresse e melhorando o bem-estar. Está prevista ainda a soltura de filhotes de cisne no Santuário e o pré-lançamento do livro Zoológico 35 anos, com a presença dos autores, Manoel Javorowski e Silvio Biscaia.

Ano do mico-leão-dourado

A comemoração contará com a visita de alunos das escolas Bandeirante e Energia Ativa, que participarão também de atividades de educação ambiental sobre o mico-leão-dourado. Serão 110 crianças, divididas entre manhã e tarde.

O ano do mico-leão-dourado é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Zoológicos e Aquários, que escolhe anualmente uma espécie da fauna para homenagear. Com o tema Quanto mais Mico Melhor, a ideia é ajudar a disseminar informações a respeito da conservação da espécie da Mata Atlântica.

Programação completa

Terça-feira (28/03)

09h40 - Carteirinha Mico + Máscara Mico para os alunos das escolas Bandeirante e Energia Ativa – Centro de Educação Ambiental (ao lado do recinto do chimpanzé)

10h - Enriquecimento Ambiental: bolo para o urso - recinto do urso

10h15- Enriquecimento Ambiental: caixa com capim e carne para o leão Simba - recinto do leão

10h30 - Soltura de filhotes de cisne – Santuário (próximo ao Centro de Educação Ambiental)

10h40 - Pré-lançamento do livro Zoológico 35 anos - Centro de Educação Ambiental (ao lado do recinto do chimpanzé)

10h50 - Enriquecimento Ambiental: bolo para o chimpanzé Bob – recinto do chimpanzé

14h40 - Carteirinha Mico + Máscara Mico para alunos da Escola Bandeirante - Centro de Educação Ambiental (ao lado do recinto do chimpanzé)

15h15 - Enriquecimento Ambiental: bolo para os pequenos primatas - Setor Petrobras