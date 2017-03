Paraná Clube faz promoção de ingressos para clássico na Vila

Torcida do Paraná na Vila Capanema (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube lançou uma promoção de ingressos para o jogo de próxima quarta-feira às 21h45, dia 29, na Vila Capanema, pela 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense, contra o Atlético-PR. Os ingressos antecipados, se comprados até a próxima terça-feira, custarão R$ 30 (curva), R$ 40 (reta), R$ 60 (sociais) e R$ 80 (cadeiras). No dia do jogo, todos os setores ficam R$ 20 mais caro — R$ 50 (curva), R$ 60 (reta), R$ 80 (sociais) e R$ 100 (cadeira).



A promoção vale também para a torcida visitante, que paga R$ 30 até terça-feira e R$ 50 no dia da partida. No entanto, a venda para os atleticanos ocorrerá apenas na Arena da Baixada. O Atlético, porém, ainda não informou como será a venda desses bilhetes (horários, bilheterias, etc...).

Para a torcida do Paraná, a venda antecipada será exclusivamente na Sede da Kennedy até domingo (dia 26). A partir de segunda-feira (27) a Vila Capanema também estará vendendo os ingressos com os preços promocionais.



CURVA

Antecipado: R$ 30,00 / meia R$ 15,00

No dia: R$ 50,00 / meia R$ 25,00



RETA

Antecipado: R$ 40,00 / meia R$ 20,00

No dia: R$ 60,00 / meia R$ 30,00



SOCIAIS

Antecipado R$ 60,00 / meia R$ 30,00

No dia: R$ 80,00 / meia R$ 40,00



CADEIRA

Antecipado R$ 80,00 / meia R$ 40,00

No dia: R$ 100,00 / meia R$ 50,00



VISITANTES

Antecipado: R$ 30,00 / meia R$ 15,00 (venda somente na Arena da Baixada)

No dia: R$ 50,00 / meia R$ 25,00

HORÁRIOS DE VENDAS

Confira os horários:

Quarta, Quinta e Sexta

Kennedy: das 10h às 19h



Sábado e Domingo

Kennedy: das 10h às 16h



Segunda e Terça

Kennedy: das 10h às 19h

Capanema: das 9h às 18h



Quarta

Kennedy: das 10h às 17h45

Capanema: das 9h até a hora do jogo



Quem tem direito à meia-entrada?

- Crianças de 6 a 12 anos.

- Doadores de sangue (última doação até 6 meses atrás).

- Portadores de deficiência e acompanhante.

- Professores (com carteirinha de professor ou algum outro comprovante).

- Estudantes (com carteirinha e documento com foto).

- Pessoas acima de 60 anos.