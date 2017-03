Vitor Hugo tira lições após cotovelada em Pablo e suspensão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vitor Hugo está de volta. O camisa 4 se encontra novamente à disposição do técnico Eduardo Baptista. Depois de cumprir dois jogos de suspensão, após punição do TJD-SP pela cotovelada desferida no corintiano Pablo, o zagueiro garante: tirou lições do erro.

"Nenhum jogador gosta de ficar fora, ainda mais por suspensão. Aprendi muito com tudo o que aconteceu e agora é um recomeço na temporada para mim", descreveu o zagueiro.

"Sei do meu potencial, do que já rendi e do que posso render ainda mais para ajudar o Palmeiras", acrescentou Vitor Hugo. Nas três partidas em que o camisa 4 ficou fora – Vitor Hugo também desfalcou a equipe no duelo contra o Jorge Wilstermann, pela Libertadores -, o time comandado por Eduardo Baptista sofreu apenas um gol (no clássico contra o Santos).

"Estou à disposição do treinador e, se ele optar por mim, vou dar meu máximo para manter o nível alto que a equipe mostrou defensivamente nos últimos jogos", encerrou Vitor Hugo.

O camisa 4 retornará ao time titular graças a opção da comissão técnica por poupar Edu Dracena do duelo deste sábado, diante do Audax, no Allianz Parque. Vitor Hugo formará a dupla de zaga com Antônio Carlos, já que Yerry Mina (com a seleção da Colômbia) e Thiago Martins (lesionado) seguem fora.