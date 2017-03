(foto: Divulgação/Fabiano Guma)

No próximo sábado, dia 25 de março, das 09 às 13h, a Cabral Motor Honda, reconhecida como a mais antiga concessionária da Rede Honda no Brasil, recebe uma exposição de motos antigas e customizadas da marca Honda. A exposição, em sua primeira edição, acontece na loja Cabral Motor Honda Centro (Alameda Cabral, 67) em Curitiba. Haverá café da manhã e estacionamento gratuito para motocicletas. O evento é aberto ao público e gratuito.

Entre os destaques da exposição estão a mini Bobber Honda CG125, ano 1989, customizada pelo artista Celio Dobrucki para seu filho; a CB 400 II, ano 1982, da Cafe Racer Studio (placa preta com 30.000 km, original de fábrica, comprada na Cabral Motor Honda e com nota fiscal conservada); a Cafe Racer Honda CB450, ano 1987, da Cafe Racer Studio (motocicleta customizada no estilo cafe racer, inspirada na Norton Dominator, com extensa modificação de quadro e construção de toda a roupagem em chapa de aço galvanizado, rodas de alumínio raiadas sob medida); Honda 750k, ano 1974, original de fábrica; entre outras. A exposição terá ainda a participação de Luiz Felipe Almeida da oficina Motodax (especialista em restauração e customização de motos Honda) e de Andrius Voigt da Garagem Rabugentus (oficina de customização de motos).

Algumas motos da exposição estarão à venda no local (consultar mais informações no dia do evento), entre elas algumas motocicletas antigas do acervo de Sérgio Mainetti, proprietário da Cabral Motor Honda. O evento está entre as ações especiais que a Cabral Motor Honda planejou para 2017. A exposição foi criada especialmente para os amantes do mundo duas rodas, e visa atrair clientes e colecionadores. A exposição acontece no dia 25 de março (sábado), das 09 às 13h, na Cabral Motor Honda da Alameda Cabral, 67 – Centro, Curitiba/PR. Para mais informações: (41) 3595-2000 ou na página do evento https://www.facebook.com/events/961957563940724.

Serviço:

Exposição de motos antigas e customizadas na concessionária Honda mais antiga do Brasil

Local: Cabral Motor Honda – Centro (Alameda Cabral, 67 - Curitiba/PR)

Horário: 09 às 13h

Informações: (41) 3595-2000

Página do evento: https://www.facebook.com/events/961957563940724

Site: http://www.cabralmotor.com.br

Facebook: https://www.facebook.com/cabralmotor