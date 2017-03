São Paulo acerta venda de Lyanco ao Torino

PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo sacramentou nesta quinta-feira (23) a venda do zagueiro Lyanco ao Torino, da Itália. Apesar de só poder ser inscrito nas competições italianas a partir do meio do ano, o zagueiro já viajará nos próximos dias e não atua mais pelo clube paulista – ficará em Turim dando início à sua adaptação no futebol italiano. O São Paulo receberá pelo negócio, em um primeiro momento, 6 milhões de euros.

O clube italiano pode pagar mais, chegando até a 3 milhões de euros, dependendo da performance do jogador. O clube paulista ainda conseguiu um percentual sobre uma futura venda do jogador - o valor ficou abaixo do que o clube pedia inicialmente, em torno de 20%, mas mesmo assim permitirá algum lucro caso Lyanco seja vendido a uma equipe maior no futebol europeu - o número final ficou entre 7% e 10%.

"Não vamos abrir o número, mas essa tem sido uma estratégia em nossas negociações e quem vem dando certo", disse o diretor de futebol José Jacobson sobre a política de manter percentuais de atletas - com David Neres, o clube terá direito a 20% em uma venda futura.

Com o acerto, o São Paulo passa ter no elenco Maicon, Rodrigo Caio, Douglas, Lugano, Breno e Lucão como as principais opções defensivas. O time comandado por Rogério Ceni encara clássico diante do Corinthians no domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.