São José dos Pinhais Futsal goleia Seleção de Curitiba

(foto: Divulgação)

O São José dos Pinhais Futsal conquistou sua primeira vitória da temporada de 2017. O time são-joseense, no seu primeiro teste visando a disputa da Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal, goleou a Seleção de Curitiba por 10x1, na noite desta quarta-feira (22), no Ginásio Ney Braga. A equipe comandada pelo técnico Vinicius França deverá fazer, na semana que vem, mais uma vez em casa, um amistoso de apresentação que também faz parte da preparação para as competições deste ano.

Neste primeiro jogo-treino da temporada de 2017, que aconteceu em dois tempos de 30 minutos corridos, o técnico Vinicius França pôde testar algumas formações e fazer também ajustes no time são-joseense. O primeiro quarteto atuou com Luan Bially, Fillipe Chulapinha, Japa e Levi. Apesar da superioridade, o primeiro gol saiu apenas quando o segundo quarteto entrou em quadra.

O São José dos Pinhais Futsal, com toque de bola rápido e envolvente, abriu o caminho da vitória com Marquinhos. Logo depois, Jhonatan marcou duas vezes e ampliou a vantagem. Na reta final do primeiro tempo, o time são-joseense conseguiu marcar mais duas vezes. O quarto gol foi anotado por Levi, que tabelou com Luan e ampliou. Depois, Levi devolveu o passe e Luan marcou o quinto: 5x0.

No segundo tempo, o ritmo do jogo não mudou. O São José dos Pinhais continuou melhor em quadra, com mais posse de bola e criando seguidas chances de marcar. O sexto gol veio com Ulisses. Na sequência, depois da cobrança de falta, Jhonatan encheu o pé e fez o sétimo. Logo depois, Ulisses apareceu livre, mas mandou na trave.

O oitavo gol não demorou para sair. Gabriel arrancou e, de fora da área, acertou o canto do goleiro curitibano e fez mais um. Em contra-ataque rápido, a Seleção de Curitiba conseguiu seu gol de honra. Mas o São José dos Pinhais Futsal seguiu com ritmo intenso na partida e chegou ao nono gol com Japa, que aproveitou o rebote do goleiro depois da jogada de Gabriel e ampliou a vantagem. O time são-joseense fechou o placar em grande estilo. De fora da área, Gonçalves acertou o ângulo, fez um golaço e definiu o placar do jogo-treino no Ney Braga.