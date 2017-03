Sib Hashian, ex-baterista do Boston, morre aos 67 anos

Sib Hashian, ex-bateirista do grupo de rock Boston que participou dos discos mais conhecidos do conjunto, morreu aos 67 anos enquanto se apresentava em um concerto em um cruzeiro. Segundo informou nesta quinta, 23, o site TMZ, que cita como fonte o filho do músico, Sib Hashiam desmaiou nesta quarta, 22, na metade de uma apresentação no Legends of Rock Cruise, um cruzeiro pelo Caribe organizado para fãs de rock.

Hashian foi atendido de emergência e recebeu reanimação cardiopulmonar, mas acabou falecendo. A esposa, Suzane, com quem permaneceu casado por 38 anos, confirmou a notícia à emissora "ABS".