Tom Cruise está apaixonado por atriz da série 'The Crown'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três casamentos e cinco filmes da saga "Missão Impossível" depois, o ator Tom Cruise, 54, parece ter se apaixonado novamente. Segundo a revista americana "In Touch Weekly", o astro da franquia de ação tem demonstrado interesse pela colega de elenco Vanessa Kirby, 28, que atuará ao seu lado no próximo "Missão Impossível". A atriz ficou conhecida por interpretar a irmã da rainha Elizabeth 2ª na série "The Crown", do Netflix. "Eles tiveram química instantânea e ele a encantou com seu charme e energia. Ele acha que ela é perfeita para ser sua nova mulher", disse uma fonte à publicação. "Tom adorou seu trabalho em 'The Crown' e disse aos outros produtores de 'Missão Impossível' que eles precisavam de Vanessa para um papel crucial no sexto filme da franquia", complementou. Tom Cruise já foi casado com as atrizes Mimi Rogers, Nicole Kidman, com quem tem dois filhos, e Katie Holmes, com quem teve a pequena Suri.​