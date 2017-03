Flamengo monitora Everton Ribeiro e tenta contratação

Everton Ribeiro, em treino do Coritiba (foto: Franklin de Freitas)

THIAGO FERNANDES E VINICIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Everton Ribeiro pode ser o próximo reforço do Flamengo para o meio do ano. A diretoria rubro-negra monitora a situação do meia e já realizou consultas para tomar conhecimento dos valores do negócio. Uma investida é possível, mas o Al-Ahli precisa reduzir a pedida inicial.

O clube dos Emirados Árabes quer pelo menos 5 milhões de euros - cerca de R$ 17 milhões - por 50% dos direitos econômicos do jogador. Pela quantia solicitada, o Flamengo não fará negócio. É preciso que aconteça uma readequação nos números. Feito isso, as conversas devem evoluir. A janela está aberta até o dia 4 de abril, mas não há tempo para que o Flamengo realize uma operação considerada difícil nos bastidores.

Os dirigentes não comentam o caso. A reportagem apurou que a possibilidade existe desde que o clube da Gávea seja atendido em algumas reivindicações. O Rubro-negro costuma adquirir jogadores através do parcelamento dos direitos econômicos. Foi assim com Mancuello, Cuéllar, Muralha, Rodinei, Berrío, entre outros. É um modelo de negócio que até agora tem alcançado sucesso, já que não há dinheiro sobrando em caixa. Pessoas ligadas ao estafe de Everton Ribeiro confirmaram que houve a procura do Flamengo no início de 2017.

O empresário Robson Ferreira e o diretor executivo Rodrigo Caetano se reuniram no Rio de Janeiro. À época, contudo, a situação não avançou. Após manifestar o desejo de deixar o Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, Everton Ribeiro ainda não foi procurado pela cúpula rubro-negra, de acordo com o seu representante.

A negociação, contudo, não foi descartada por ele. A possibilidade de jogar mais uma edição da Copa Libertadores da América e o fato de o Flamengo ter nomes de peso para atuar ao seu lado no setor de criação, como Conca e Diego, são fatores que atraem o meio-campista bicampeão brasileiro com a camisa do Cruzeiro.

Para voltar ao Brasil, Everton Ribeiro pleiteia receber cerca de R$ 800 mil mensais. Hoje, em Dubai, o jogador fatura R$ 1,14 milhão por mês.

FAMÍLIA — Há pouco mais de dois anos no exterior, Everton Ribeiro nutre desejo de voltar ao Brasil há pouco tempo. A ideia de retornar foi consolidada depois de uma conversa entre o meio-campista, integrantes do seu estafe e a mulher Marilia Nery. Embora seja mais reservada, a esposa do jogador o auxiliou na decisão de voltar ao país. Ambos têm familiares em São Paulo e creem que o retorno seria benéfico para aproximá-los dos parentes.