Marlone desabafa em despedida do Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Marlone desabafou em uma comunicado de despedida do Corinthians. O atleta de 24 anos, que defenderá o Atlético-MG até o fim do ano, disse que está "chateado com o que algumas pessoas do Corinthians estão passando para a imprensa". O jogador se refere ao episódio em que ficou fora do clássico com o Palmeiras, há um mês. Na ocasião, Marlone deixou o time no dia do jogo por estar com uma virose. O meia reforçou, depois, que não tinha mesmo condições de jogo. "É uma covardia muito grande. Quem me conhece sabe como sou extremamente profissional e comprometido. Basta vocês perguntarem a todos os profissionais com os quais trabalhei até hoje, sejam atletas, treinadores e todos os companheiros de clube, duvido que alguém tenha alguma coisa negativa para falar sobre a minha conduta.", disse Marlone por meio de sua assessoria de imprensa. "Eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians, representei o clube com todas as minhas forças, com todo comprometimento, dedicação e profissionalismo", afirmou. Leia o comunicado na íntegra: "Estou muito chateado com o que algumas pessoas do Corinthians estão passando para a imprensa a meu respeito. É uma covardia muito grande. Quem me conhece sabe como sou extremamente profissional e comprometido. Basta vocês perguntarem a todos os profissionais com os quais trabalhei até hoje, sejam atletas, treinadores e todos os companheiros de clube, duvido que alguém tenha alguma coisa negativa para falar sobre a minha conduta. Eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians, representei o clube com todas as minhas forças, com todo comprometimento, dedicação e profissionalismo, e não admito que digam mentiras a meu respeito. Aproveito a oportunidade para demonstrar o meu eterno reconhecimento a Fiel, aos meus companheiros de time e todos os profissionais do Corinthians com os quais tive a honra de trabalhar neste período".