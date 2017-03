Chapecoense firma parceria com Volkswagen e terá ônibus personalizado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense e Volkswagen firmaram parceira nesta quinta feira (23). A MAN América Latina (representante Volkswagen) e o clube catarinense já haviam confirmado a parceria no início de 2016: a empresa entregará um ônibus para transportar a equipe.

Segundo nota divulgada pela MAN, o ônibus está em fase final de preparação e já lançou em seu Facebook o resultado dos trabalhos realizados até agora. O layout foi definido pela Chapecoense, que passa agora a integrar a Seleção Volksbus, projeto da MAN América Latina iniciado em 2008.

Em nota, o vice-presidente de marketing da empresa, Ricardo Alouche, falou sobre a nova parceria. "Entregando um ônibus foi a forma que encontramos de ajudar a Chapecoense nesse recomeço. Eles sabem que podem contar conosco e que estamos juntos nessa nova etapa", afirmou Ricardo O ônibus que transportará a equipe da Chapecoense é um VW 18.330 e deverá ser entregue em abril deste ano.

"Esta parceira com certeza irá trazer muito benefícios para a Chapecoense. Passamos por momentos muito difíceis e precisamos de parceiros que estejam sempre com a gente. Utilizaremos com muito orgulho o ônibus que será cedido e estaremos andando com o que há de melhor em transportes". afirmou o presidente da Chapecoense Plinio David de Nes Filho.