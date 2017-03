JBS suspende produção de carne bovina em 33 de 36 unidades por três dias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A JBS informou nesta quinta-feira (23) que suspendeu, por três dias, a produção de carne bovina em 33 unidades das 36 que a empresa mantém no país. Em nota, a empresa disse que irá operar em todas as suas unidades com uma redução de 35% da sua capacidade produtiva. "Essas medidas visam ajustar a produção até que se tenha uma definição referente aos embargos impostos pelos países importadores da carne brasileira", diz o comunicado. A companhia diz ainda que "está empenhada na manutenção do emprego dos seus 125 mil colaboradores em todo o Brasil”. A crise de imagem gerada pela Operação Carne Fraca, deflagrada na sexta (18), provocou a suspensão das importações de carne por parte de diversos clientes brasileiros. As exportações caíram de uma média de US$ 63 milhões, que vinha sendo registrada por dia útil em março, para US$ 74 mil na terça (21).