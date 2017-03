Atlético pode ter Nikão e Thiago Heleno no jogo de sábado

Thiago Heleno: possível titular no jogo de sábado (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense pode ter os reforços do meia Nikão e do zagueiro Thiago Heleno na partida de sábado às 16 horas, contra o Cianorte, na Arena da Baixada. Os dois não enfrentaram o J.Malucelli, na última quarta-feira, devido a questões físicas. É possível que estejam prontos para a partida do fim de semana. “Vamos analisar o estado em que eles se encontram. Apresentando a condição de treinamento, há a possibilidade de aparecer no jogo de sábado, mas não dá para cravar”, disse o auxiliar Bruno Pivetti, que vem sendo uma espécie de técnico-adjunto de Paulo Autuori.

Autuori, aliás, está suspenso para o jogo de sábado. Pivetti comandará a equipe do banco de reservas.

Na quarta-feira, os titulares foram utilizados no Paranaense pela primeira vez em 2017. Com isso, serão poupados no sábado e só voltam a jogar na próxima quarta-feira, pela 11ª e última rodada da primeira fase do Paranaense, contra o Paraná Clube, na Vila Capanema.

Os oito primeiros da primeira fase avançam para as quartas de final. O Atlético está em sétimo e precisa de uma vitória para garantir a vaga. Os confrontos das quartas de final serão definidos conforme a posição na tabela: o 1º pega o 8º, o 2º enfrenta o 7º e assim por diante. Nas fases eliminatórias e na final, o mando de campo do jogo de volta será da equipe com melhor campanha (somando todas as fases anteriores).

A provável escalação para enfrentar o Cianorte é Santos; Léo, Wanderson, José Ivaldo (Thiago Heleno) e Nicolas; Luiz Otávio, Renan Paulino, Yago (Nikão), João Pedro e Douglas Coutinho; Luís Henrique.

O goleiro Weverton também desfalca o time no sábado. Ele está com a seleção brasileira, que enfrenta o Paraguai na terça-feira.