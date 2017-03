69º Campeonato Aberto de Golf Cidade de Curitiba acontece em abril

O Graciosa Country Club realiza no mês de abril o 69º Campeonato Aberto de Golf “Cidade de Curitiba”. O torneio, que será realizado em duas etapas que serão disputadas nas modalidades de Stroke Play. Dividido em duas etapas, a primeira será disputada nos dias 13, 14 e 15 de abril e vale pontos para os Rankings Mundial, Nacional e Paranaense da modalidade. A segunda e última fase ocorre nos dias 21 e 22 de abril e valendo pontos para os Rankings Nacional e Paranaense.

A 1ª Etapa será disputada em 54 buracos, com 84 vagas ao total, sendo no masculino índex até 8,5 e de 8,6 a 14,0. E no feminino até 16,5. As inscrições irão até o dia 07 de abril ou até o preenchimento das vagas, O valor da inscrição para o masculino e feminino é R$ 450,00 e Juvenil R$ 100,00. O encerramento desta etapa será no dia 15, sábado, com um jantar e premiação aos vencedores às 18h no Restaurante do Golf.

A 2ª Etapa será disputada em 36 buracos. Poderão participar jogadores masculino índex de 14,1 a 22,1 e de 22,2 a 32,2. E no feminino de índex de 16,6 a 23,7 e de 23,8 a 32,4. As inscrições vão até o dia 17 de abril ou até o preenchimento das vagas, sendo R$ 300,00 para masculino e feminino e R$ 100,00 para juvenis, com limite de 84 vagas. A premiação e o jantar desta etapa, será realizado no dia 22, sábado, ás 18h no Restaurante do Golf.

Serão premiados os campeão (ã) e vice-campeão (ã) da categoria Scratch e as demais categorias para os três (3) primeiros lugares. Também haverá premiação especial, na 1ª etapa para o melhor Gros: Pré Sênior, Sênior e Juvenil. Na 2ª etapa para o melhor net Pré Sênior, Sênior e Juvenil. Sendo que estas premiações não são acumuláveis.

As inscrições deverão ser efetuadas na Secretaria de Golf do Graciosa Country Club localizado à Av. Munhoz da Rocha, 1146, ou por e-mail gccgolfe@graciosa.com.br . Fone/Fax: (41) 3025-1361 / 3025-1380 / 3025-1387

FPCG realiza em abril sua 4ª Copa Integração

O mês de abril irá movimentar o campo do Maringá Golf Clube, que sob a coordenação da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe estará promovendo a IV Copa Integração. O torneio, tem como objetivo a união entre todos os clubes filiados à FPCG, e será realizado nos dias 01 e 02 de abril, com campo liberado para treino no dia 31 de março.

O formato da Copa Integração envolve duas equipes: Equipe Curitiba (formada pelos clubes: Alphaville, Clube Curitibano, Graciosa, Las Palmas e Santa Mônica.) capitaniada pelo Jorge Ishii e a do Equipe Interior (formada pelos clubes: Costão, Francisco Beltrão, Iguassu, Joinville, Londrina, Maringá, Pine Hill, Ponta Grossa, Royal, Aguativa Golf Resort, Itapema e Reserva Camburiú) capitaniada pelo Lucio Minoru Hiratomi.

Durante os dois dias os jogadores competem entre si em diferentes modalidades de Match-Play Gross. Serão 22 jogos Four-ball, 16 jogos Single match play e 8 jogos Greensomes. O vencedor de cada partida marca 1 ponto para sua equipe, ½ ponto para a partida que terminar empatada e 0 ponto para a derrota. Vence a equipe que somar o maior número de pontos.

Cada equipe será composta por um total de 48 jogadores sendo 44 amadores e 4 profissionais. Os campeões do Ranking dos Campeões 2016 terão suas vagas garantidas e estarão isentos da taxa de inscrição, sendo eles: Equipe Curitiba – Mauricio Leão, Lauro Furuta, Renato da Silva Fº, Eduardo Martin, Rosa Kamizaki. Equipe Interior – Maria Cristina Bueno, Paula Nishiyama.

Os capitães das equipes serão os responsáveis para definir as duplas que serão formadas, bem como o sorteio das partidas a ser realizada no dia que antecede os jogos.

Para se inscrever neste torneio, o jogador (a) deve procurar a capitania do seu clube para obter maiores informações sobre a inscrição. O valor da taxa de inscrição por jogador será de R$ 120,00, e este deverá ser pago ao capitão da equipe antes do jogo.

A programação social do evento conta com jantar de confraternização no sábado, e no domingo um churrasco de encerramento e cerimônia de premiação.

A FPCG estará disponibilizando transporte aos jogadores, ônibus Semi-Leito que partirá de Curitiba, com parada em: Ponta Grossa, o retorno se dará no sentido inverso. Limite de vagas: 42 passageiros. No ato da confirmação o jogador deverá informar se utilizará o transporte. Saída prevista no dia 30/03 (quinta-feira) às 23h.

O evento conta com o patrocínio das seguintes empresas: Poliservice Serviços, Elco Engenharia de Montagens, Carrér Agrícola, Harbor Hoteis e Dorigo Materiais de Construção.

Capitãs se reúnem e decidem datas do Circuito Best Golf para o ano de 2017

As capitãs Rossana Marine (AGC), Maria Helena Vian (CC), Leslie Bochino (GCC) e Karin Cidral da Costa (JCC) se reuniram na manhã desta quarta-feira na Federação Paranaense e Catarinense de Golfe com a Diretora Feminina, Tica Hara, para definirem o regulamento e o calendário das etapas do Circuito Best Golf, que está indo para seu 7º ano de muito sucesso e competitividade.

O Circuito Best Golf Feminino é um torneio cujo sinônimo maior é a confraternização entre as golfistas e os clubes participantes, o objetivo é estimular o espírito competitivo e desportivo entre as golfistas federadas à FPCG.

As capitãs estão muito entusiasmadas e com grandes expectativas para o torneio deste ano “o Best Golf fortalece as amizades e enaltece o espírito do golfe. Com este circuito é possível uma maior integração entre os clubes, bem como um elevado número de participantes, o qual já chegou ao número de 110 golfistas na etapa. Este dado nos deixa muito felizes, pois configura o maior Circuito feminino de golfe do Brasil. Agradecemos a eficaz participação da Federação em todas as etapas, o que garante o sucesso do Circuito Best Golf”, afirmam.

O torneio será disputado em quatro etapas, sendo em cada uma, jogados 18 buracos. A modalidade será Stroke Play para todas as categorias.

As datas definidas para o Circuito Best Golf 2017 são:

1ª Etapa: Clube Curitibano, 22 de junho;

2ª Etapa: Ponta Grossa Golf Clube, 10 de agosto;

3ª Etapa: Alphaville Graciosa Clube, 28 de setembro;

4ª Etapa: Graciosa Country Club, 23 de novembro.