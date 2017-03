Estado do Rio de Janeiro registra quinto caso de febre amarela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro confirmou nesta quinta (23) mais dois casos de febre amarela no estado, cinco no total e todos moradores do municípios de Casimiro de Abreu, Baixada Litorânea. O paciente Abreu Jairo Bochorny está internado no Hospital dos Servidores, na capital fluminense, e Pedro de Oliveira Santos está sendo atendido em um hospital municipal de Casemiro de Abreu. As informações são da Agência Brasil. Segundo a equipe médica do Hospital Federal dos Servidores, o estado de saúde de Bochorny é estável e a Secretaria de Saúde de Casimiro de Abreu informou que Santos está bem. O Secretário de Saúde de Casimiro de Abreu, Ibson Júnior, acompanha os caso de perto e já solicitou ao governo do Estado mais vacinas para o município. Além de Bochorny e Santos, também foram contagiados pelo vírus da febre amarela os moradores Alessandro Valença Couto, de 37 anos, Joaquim de Oliveira Santos, de 45 anos, que já receberam alta, e Watila Santos, pedreiro que morreu no dia (11), vítima da doença. VACINAÇÃO A prefeitura de Casimiro de Abreu vacinou mais de 40 mil dos 42 mil moradores da cidade. Como a maior parte da população do município já foi vacinada contra a febre amarela, o hospital de campanha instalado na Praça Feliciano Sodré, sede do município, encerrou o trabalho de vacinação no sábado (18). Os postos de saúde e centros de referência continuam vacinando a população do município diariamente a partir das 8h. Porém, na próxima semana, será necessário apresentar cartão do SUS e comprovante de residência para receber a vacina.