Lula informa ao comando do PT que não será presidente do partido

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou nesta quinta-feira (23) ao comando do PT que não se candidatará à presidência do partido. Lula tomou essa decisão após uma reunião com uma comissão de petistas. Prevalece, segundo correlegionários, a opinião da assessoria jurídica do ex-presidente e diretores do Instituto Lula. O ex-presidente chegou a autorizar a articulação em torno de seu nome, mas recuou.