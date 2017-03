Ex-baterista da banda Boston, Sib Hashian morre no palco aos 67 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-baterista da banda Boston, Sib Hashian, morreu nesta quarta-feira (22) enquanto se apresentava em um cruzeiro que reuniu outros músicos, o Legends of Rock Music. Segundo o site americano "TMZ", logo após o colapso foi realizado procedimentos de reanimação, mas o músico não resistiu. O cruzeiro teve início no dia 18 de março e passou por diversos lugares como Porto Rico e Bahamas. Após o trágico ocorrido, a produção do evento decidiu continuar com o cruzeiro e os músicos irão prestar homenagens ao baterista nesta quinta-feira (23), de acordo com o "TMZ". O baterista é conhecido pelo hit "More Than a Feeling", lançado no álbum homônimo da banda Boston em 1976.