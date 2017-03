Rafa Brites e Felipe Andreoli comemoram recuperação do filho depois de 6 dias na UTI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Rafa Brites usou seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (22) para compartilhar a volta do filho recém-nascido para casa, depois de seis dias na UTI. "Ver meu galeguinho de um mês e pouco internado na UTI durante seis dias numa incubadora assim foi o maior desafio que já passei em toda a minha vida", disse. "Achei que meu leite ia secar de tanta lágrima que derramei. Desde que ele nasceu veio direto pro meu colo e dali não saiu." Filho de Rafa com o apresentador Felipe Andreoli, Rocco teve uma bronquiolite. "A vida é assim, ela ri de nós quando fazemos planos muito severos. Nessa quase uma semana na UTI ele foi cuidado por muitas pessoas. Cada plantão chegava alguém novo. Uma enfermeira mais fofa que a outra. Cada médico mais dedicado que o outro", escreveu. A apresentadora também agradeceu todos os profissionais que cuidaram de Rocco durante sua recuperação. Ela ainda fez um alerta: "Atenção papais, redobrem o cuidado nessa época do ano com o vírus sincicial respiratório."