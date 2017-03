Atlético-MG confirma acerto com o meia-atacante Marlone

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG anunciou, na noite desta quinta-feira (23), a contratação de Marlone. O meia-atacante chega por empréstimo de uma temporada à Cidade do Galo. Aos 24 anos, ele assina vínculo até dezembro de 2017 com o clube de Belo Horizonte. A sua contratação foi confirmada por meio do perfil oficial da equipe mineira no Twitter. Em troca da chegada do atleta, o Galo libera o atacante Clayton por empréstimo ao Corinthians. O jogador de 21 anos assinará vínculo com a mesma duração com o clube paulistano. É possível que a troca seja sacramentada em definitivo ao término da atual temporada. O interesse do Atlético na contratação de Marlone já é antigo. Os mineiros tentam o acordo com o meio-campista desde dezembro do ano passado.

O Timão, contudo, fez jogo duro para liberá-lo. Os mineiros chegaram a oferecer 3 milhões de euros (R$ 10,1 milhões) para contar com o atleta em definitivo. Os paulistas, contudo, recusaram o acordo à época por conta dos moldes propostos. A situação foi retomada em março por conta da pouca utilização do atleta no time de Fábio Carille. A contratação do jogador é um pedido de Roger Machado. O técnico gaúcho admira o futebol do atleta desde o período em que defendeu o Grêmio. A sua contratação é um desejo antigo do treinador que está na Cidade do Galo.