Hamilton mostra preocupação com ritmo da Ferrari

JULIANNE CERASOLI MELBOURNE, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - A hora da verdade está prestes a chegar, com a temporada da Fórmula 1 começando neste final de semana, no GP da Austrália, em Melbourne. Mas no que depender da opinião de Lewis Hamilton, a Mercedes, depois de dominar amplamente os últimos três campeonatos, vai ter uma rival à altura: a Ferrari.

"O tempo dirá. Mas, após os testes, pelo menos na minha opinião, eles são os favoritos", disse o inglês. "Nós não conseguiríamos ter feito tempos tão rápidos quanto os deles. Não sabemos se estamos no mesmo nível ou se eles estão um pouco à frente ou se somos nós que estamos um pouco melhores. De qualquer maneira, será interessante ver o que vai acontecer no final de semana."

Adotando o mesmo discurso cauteloso do restante da Ferrari, Sebastian Vettel preferiu não opinar se sua equipe está mesmo melhor do que a Mercedes e lembrou que o campeonato é longo, especialmente em um ano no qual a mudança de regras coloca o foco no desenvolvimento do equipamento no decorrer da temporada.

"Não sou nenhum gênio, mas acho que não precisa ser gênio para saber que ser o melhor em março, abril ou maio não garante o campeonato. Acho que é uma questão de ir GP por GP, dando sempre o máximo, e ver onde isso vai te levar."

Daniel Ricciardo apostou que a Red Bull terá um desempenho melhor do que o demonstrado nos testes, quando teve um ritmo mais semelhante ao da Williams do que dos primeiros colocados.

"Acreditaria que há mais performance do nosso lado. Não sei o quanto, mas definitivamente acredito que podemos ser mais rápidos. Acho que nossa execução não foi perfeita nos testes e também temos novas peças", explicou o australiano que, mesmo assim, não se mostrou tão otimista para sua prova caseira.

"Acho que podemos lutar pelo pódio. Adoraria poder dizer que lutaremos pela vitória, mas não acho que isso irá acontecer." As atividades para o GP da Austrália começam com os treinos livres na quinta-feira às 22h30 pelo horário de Brasília. O segundo treino livre começa às 2h30 da sexta-feira e o terceiro, à meia-noite do sábado. Todas as sessões serão transmitidas pelo SporTV, que também mostra a classificação na íntegra a partir das 3h do sábado, sendo que os últimos 15 minutos também serão transmitidos pela Globo. A corrida tem largada às 2h com transmissão pela Rede Globo.