“Novela” do ônibus não acabou; Justiça avalia se irá multar sindicatos

A greve dos ônibus de Curitiba e região metropolitana chegou ao fim na tarde da última quinta-feira, depois de oito dias, diante da sinalização positiva dos trabalhadores à proposta da desembargadora Marlene Suguimatsu, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná (TRT-PR). Isso tudo, porém, foi apenas o desfecho de mais um episódio da “novela do transporte coletivo”. Nos próximos dias, devemos ter os primeiros desdobramentos do caso, entre eles a aplicação ou não de multas ao Sindicato das Empresas de Ônibus (Setransp) e ao dos Motoristas e Cobradores (Sindimoc).

De acordo com o TRT, ainda não foi aplicada nenhuma multa às partes dentro do processo. Ainda no começo da paralisação, porém, a Justiça do Trabalho havia fixado uma multa - inicialmente de R$ 50 mil por dia e que depois subiu para R$ 100 mil por hora - em caso de descumpriomento da obrigação de manutenção de frota mínima e completa (motoristas e cobradores) de 50% em horários de pico e 40% em horários normais.

Na homologação do acordo de conciliação no Dissídio Coletivo de Greve, a desembargadora Marlene Suguimatsu apontou que "desde o primeiro dia de fixação da frota mínima vieram notícias nos autos, tanto pela URBS, pela COMEC, como extraídas de veículos de comunicação, de que não estaria sendo cumprida e que a população poderia estar sendo prejudicada pelo noticiado descumprimento".

Considerando o caráter cominatório da sanção (ou seja, seu intuito de obrigar a fazer ou não fazer algo por meio da “ameaça” de penalidade), caberá à Seção Especializada do TRT da 9ª Região (Paraná) analisar as alegações e as provas apresentadas pelas partes no processo, com os dois sindicatos tendo 10 dias para apresentarem defesa e documentos ou ainda requerer outras provas.

Procurados pela reportagem, Setransp e Sindimoc disseram ter cumprido a determinação de frota mínima nos dias de greve e garantiram que recorrerão caso alguma sanção venha a ser determinada. O sindicato patronal, por exemplo, afirmou ter “um farto material” para comprovar que os ônibus foram liberados.

Já o sindicato dos trabalhadores destacou que ainda durante a instrução do proceso, na primeira audiência, foi pedida a inclusão das imagens de segurança das 29 garagens de ônibus, o que mostraria que a frota mínima saiu, foi para as ruas. “O Sindimoc está muito tranquilo”, afirmou por meio de sua assessoria.