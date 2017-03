Souza (PMDB): audiência para discutir “Carne Fraca” (foto: Divulgação)

Pouco menos de uma semana depois de ter seu nome envolvido na operação “Carne Fraca”, que investiga irregularidades na fiscalização de frigoríficos, o deputado federal paranaense Sérgio Souza (PMDB) foi eleito presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara. E anunciou como primeiro ato no cargo, uma audiência pública justamente para discutir as implicações da operação. No mesmo dia, Souza viu a sua situação se complicar, com o vazamento gravações feitas a partir de escutas telefônicas da operação, nas quais ele é citado como tendo recebido “muito dinheiro” do ex-superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná, Daniel Gonçalves Filho, preso na semana passada acusado de chefiar o esquema.

De acordo com a reportagem do Estadão, a citação teria ocorrido em uma conversa telefônica de 11 de abril de 2016 entre Gil Bueno de Magalhães, ex-superintendente regional do ministério no Paraná também preso pela “Carne Fraca” e um homem de nome Francisco, que representaria a Cooperativa Agroindustrial Castrolanda, de Castro (Campos Gerais). Na conversa, que teria acontecido pouco antes da votação do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), Gil Bueno e o representante da cooperativa comentavam o afastamento de Daniel Gonçalves do cargo, em meio a suspeitas de cobrança de propina para “aliviar” fiscalizações contra frigoríficos.

Segundo a transcrição publicada pelo Estadão, em um determinado momento da conversa, Francisco pergunta a Gil Bueno sobre o deputado Souza: “Francisco: Gil, aquele, aquele Sérgio Souza, pelo que me falaram, ele tá, ele tá a favor do PT nessa história do impeachment, impeachment?”. O então superintendente do ministério no Paraná teria respondido. “Hã han. Tá ele recebe, ele recebeu muito dinheiro do suspenso aí (em referência a Daniel Filho).

Em outro diálogo de 12 de abril de 2016, interceptado pela PF na “Carne Fraca”, segundo o Estadão, a chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal do ministério, Maria do Rocio diz a um funcionário da Seara, Flávio Cassou que Souza havia prometido “segurar, segurar, segurar”, Daniel Gonçalves no cargo, segundo o Estadão. Na ocasião, Flávio comentava com Maria do Rocio o afastamento do ex-superintendente do ministério na devido a um processo administrativo.

“Padrinhos”

Souza e o deputado federal licenciado e atual ministro da Justiça, Osmar Serraglio (PMDB), foram apontados como responsáveis pela indicação de Daniel Gonçalves Filho para o cargo. A ex-ministra da Agricultura, senadora (PMDB/TO), acusou os dois de terem pressionado pela indicação e manutenção de Gonçalves no cargo mesmo depois dele estar respondendo processos administrativos por corrupção. Eles negam, alegando que a indicação seria responsabilidade de toda a bancada paranaense.

Serraglio também apareceu nos “grampos” da “Carne Fraca”, pedindo a intervenção de Daniel Gonçalves contra uma ação de fiscalização em um frigorífico de sua base eleitoral. Na conversa, ele chama o ex-superintentende do ministério de “grande chefe”.

Ontem, após ser eleito para presidir a comissão de Agricultura, Souza garantiu defender “ampla investigação e punição” dos envolvidos na operação. Ao mesmo tempo, ele apontou que a “Carne Fraca” estaria ameaçando causar graves prejuízos para o setor no País. “Temos de reconhecer que a Operação Carne Fraca trouxe um prejuízo inestimável para o Brasil e as investigações devem ser feitas em todas as atividades do ministério e dentro dos frigoríficos”, disse.

Na TV, Temer defende Serraglio

O presidente Michel Temer (PMDB) saiu em defesa do deputado federal licenciado e ministro da Justiça, Osmar Serraglio (PMDB), implicado na operação “Carne Fraca” em razão das relações com o ex-superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná, Daniel Gonçalves Filho, preso sob a acusação de chefiar um esquema de cobrança de propina para “aliviar” a fiscalização de frigoríficos. Em entrevista ao programa “Roberto D´ávila”, da Globo News, Temer justificou o fato de Serraglio aparecer em uma gravação telefônica chamando Gonçalves de “grande chefe” ao pedir sua intervenção na fiscalização de um frigorífico de sua base eleitoral.

“O Osmar Serraglio foi deputado muito tempo. E eu sei como é deputado de uma região, como ele era lá do Paraná. Acontece alguma coisa, o sujeito liga para ele e diz ‘olha, deputado, está acontecendo isso aqui’. Aí o deputado liga para alguém e diz ‘olha, o que está acontecendo lá?’. Mas não há nada. Foi ruim divulgar (a gravação) como se fosse uma coisa criminosa”, argumentou. “Grande chefe é uma expressão. E cada um usa a expressão que acha que deve usar”, justificou.