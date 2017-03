Oficinas “Curitiba no meu Tempo“ fizeram um resgate da Capital de outra época (foto: Franklin de Freitas)

Os moradores do Lar dos Idosos Recanto do Tarumã, unidade mantida pela Socorro aos Necessitados, fizeram, ontem, uma homenagem à Curitiba que completa 324 anos na próxima semana, lembrando fatos e passagens de sua vida quando jovens. O “Curitiba no meu tempo” foi um evento cultural realizado nas dependências da instituição.

Os idosos e voluntários fizeram oficinas onde foram apresentados e relembrados coisas do passadol, como as brincadeiras mais tradicionais, como o carrinho de roleã, a bolinha de gude, entre outras. Outras oficinas expuseram roupas de época — paletó, calça, suspensório, galocha, alpargata, havaianas —; comidas típicas da infãncia dos idosos — pastel de carne com ovo, gasosa, rollmops — e objetos de escritório (relógio ponto, máquina de escrever, calculadora com bobina e dinheiro).

A comunicação da época teve rádio, televisão tubo, lambe lambe e radio novela. Da mesma forma, marcas de instituições e empresas como UFPR, Colégio Estadual do Paraná, Prosdócimo, Rodolfo Senff, Hermes Macedo e Farmácias Minerva foram lembradas no evento. O dia contou ainda com carros antigos e a música ficou por conta dos Velhos Guris, grupo formado por moradores do Lar.



Como março é o mês do aniversário de Curitiba, os moradores da Socorro aos Necessitados, instituição tradicional de Curitiba há 95 anos, decidiram também que presenteariam a cidade com suas recordações, uma viagem no tempo. O trabalho é uma iniciativa dos próprios idosos e foi executado com apoio da equipe multidisciplinar como Psicologia, Terapia Ocupacional, Serviço Social, Musicoterapia e Nutrição.

Sacolões — Para celebrar os 324 anos de Curitiba, os Armazéns da Família, os Sacolões da Família e os pontos do Nossa Feira vão presentear a população da capital com uma lista de produtos saudáveis com preços até 21,8% mais baratos que os praticados normalmente e 50% em comparação ao varejo.

Na semana do aniversário da cidade, de 28 de março e 1 de abril, 11 alimentos estarão com preços especiais, até 8% mais baratos que os preços normais, nos 33 Armazéns da Família. Na quarta-feira, dia do aniversário da cidade, os 15 Sacolões da Família e os três pontos de quarta-feira do Nossa Feira estarão oferecendo frutas, verduras e legumes por R$ 1,79 o quilo.

Bolo e festa no Parque Barigui

O aniversário de 324 anos de Curitiba será comemorado com o tradicional bolo gigante, que todos os anos é oferecido pelo Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Paraná (Sipcep) à população. A festa de aniversário de Curitiba será celebrada antecipada para este domingo, no Parque Barigui. A distribuição do bolo começa às 15h30.

Neste ano, segundo o presidente do Sipcep, Vilson Felipe Borgmann, o bolo terá surpresas para a população. Os detalhes serão conhecidos somente na hora em que o bolo começar a ser distribuído.

“Este é o primeiro ano do evento na gestão do prefeito Rafael Greca. A ideia foi bem recebida por toda a equipe da Prefeitura, que manteve a sugestão do sindicato de distribuição do bolo no Parque Barigui, um local amplo e acolhedor. Teremos com certeza uma bela festa para Curitiba”, afirmou Borgmann.

A logística de distribuição terá apoio da Guarda Municipal que vai organizar e monitorar a fila.

Além do bolo no Parque Barigui, o fim de semana tem festas de aniversário para a cidade agendadas em regionais. Desde a semana passada, cada regional tem um dia de festa. Amanhã, ela acontece nas regionais Tatuquara e Pinheirinho, e no domingo na Matriz e Santa Felicidade.

Passeio Ciclístico

Para comemorar os 324 anos de Curitiba, o Condor Super Center realiza, no domingo, o tradicional Passeio Ciclístico Condor, que conta com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Curitiba e da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude. Assim como nas cinco edições anteriores, o trajeto de aproximadamente 7 km parte do Condor Água Verde (Av. Água Verde, 860) e segue até o Museu do automóvel, no Parque Barigui. Neste ano, a concentração está marcada para às 8h30 e a saída às 9h30. O passeio deve reunir cerca de 2 mil ciclistas de todas as idades. A participação é gratuita e ainda haverá distribuição gratuita de camisetas alusivas ao evento logo na concentração do Passeio. No final do percurso, serão realizados sorteios de bicicletas, cestas de produtos, entre outros brindes.