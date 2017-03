Para todas as mulheres do mundo

(foto: Ana Clara Garmendia)

Esta semana finalizamos o mês das temporadas de moda inverno 2017/18 e da comemoração do Dia da Mulher. Vamos fazer um trato entre nós? Daqui para frente, todos os meses serão consagrados para as nossas modas, sejam elas reinvenções ou novidades.



Fechamos março com um bom discurso. Febre de camisetas dedicadas ao feminismo e uma diversidade de peças que estão no topo das nossas listas de desejos. O que importa nisso tudo é que a gente vai vestir o bem entender, já que tudo é permitido, desde as meias-arrastão com microvestidos aos ternos masculinos.



Temos de estar convictas que somos mais importantes do que o que vestimos e que a nossa vestimenta é uma forma de expressão do nosso momentâneo estado de espírito. Para ilustrar essas reflexões:

A asiática que veste cores e lenços fazendo uma combustão com seu look totalmente divertido e elegante (sim, ela está firme nele e manter-se em “cima do salto” é que é a grande alquimia do vestir-se bem)!



A moça rocker que não economiza paetê





E também a bela que usa tudo masculino, mas dá o toque feminino com os óculos e batom vermelho



Faça como elas: Se joga! Celebre sua feminilidade com força, sempre. A moda está eternamente a teu lado. Bisous.

