O 12º Batalhão de Polícia Militar está oferecendo à comunidade uma nova modalidade de policiamento: o Pelotão de Policiamento Comunitário (PPC). O trabalho é voltado a identificar os problemas de segurança pública na área de atuação do 12º Batalhão e buscar melhorias em conjunto com a população. Essa semana, o bairro Santa Felicidade é alvo das atividades.

De acordo com o Comandante do 12º Batalhão, tenente-coronel Wagner Lúcio dos Santos, a iniciativa visa estabelecer uma relação mais próxima com os cidadãos. “Esse pelotão será exclusivamente voltado ao atendimento comunitário da população. Serão feitas visitas a comércios e residências a fim de verificar a situação de segurança pública para depois atuarmos de maneira mais eficaz na garantia da tranquilidade e da ordem”, disse.

Segundo o comandante do Pelotão de Policiamento Comunitário, tenente Maylon Eduardo de Paula Cochek, os policiais militares atuarão com viaturas e módulos móveis nos principais eixos comerciais dos bairros que recebem atendimento do 12º BPM, principalmente onde há maior incidência de crimes.