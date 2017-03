Prefeita Marli Paulino inaugura novo CRAS Oeste

Mais uma conquista para a população de Pinhais ocorreu na tarde de ontem. O novo prédio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS Oeste) foi inaugurado, e agora passa de um local alugado para sede própria, localizada no Jardim Perdizes (bairro Atuba). Uma conquista também para a equipe que atua neste equipamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, pois passarão a atender em local mais amplo, as cerca de oito mil famílias referenciadas na região.

O CRAS Oeste atende os seguintes bairros: Atuba I e II, Alto Tarumã, Emiliano Perneta, Perdizes I e II, Sol Nascente, Jardim Eliza, Bonilauri, Joaquina, Jardim Fênix, Vila União, Pedro Demeterco, Moradias Palmital, Conjunto Áquila, Jardim Cláudia e Vila Tebas. O CRAS atua como a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e é responsável pela organização e oferta de serviços da Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social.

A nova unidade tem área total de aproximadamente 240 metros, sendo que para sua construção o investimento total foi de cerca de R$ 665 mil, valor resultado do convênio com o governo federal, R$450 mil, e contrapartida da Prefeitura de R$215 mil.