Oswaldo Montenegro e Nossas Histórias

Oswaldo Montenegro retorna a Curitiba com seu mais novo show Nossas Histórias, misturando o peso das guitarras, teclados, baixo e bateria com o som clássico do oboé e da flauta, Nossas Histórias é um show em que Oswaldo Montenegro toca suas músicas mais conhecidas, comemorando quarenta anos de parceria com a flautista Madalena Salles. Juntos iremos prestigiar este show amanhã, no Teatro Positivo.



Bandolins, Lua e flor, Metade, Estrada nova, A lista, Intuição, Léo e Bia, Estrelas, Sem mandamentos, Travessuras e tantas outras se incorporaram ao inconsciente coletivo do público brasileiro de forma definitiva e, na maioria delas, o solo da flauta foi composto simultaneamente com a melodia e a letra, sendo impossível pensar nessas canções sem lembrar as introduções e os solos.



Nessas quatro décadas de convívio, Montenegro e Madalena trabalharam em mais de trinta espetáculos teatrais, três longas-metragens, séries para TV, espetáculos de dança, e viveram infinitas histórias, retratadas no repertório que apresentam nesse espetáculo.



Nesses novos tempos de internet, músicas como A vida quis assim, A porta da alegria, Eu quero ser feliz agora, Me ensina a escrever, Sim (trilha do seu novo filme O perfume da memória), A lógica da criação (trilha do seu segundo longa, Solidões) e outras, acabaram ficando famosas e atingindo milhões de acessos em seus clipes.



Os ingressos variam de R$ 50,00 a R$ 140,00, meio ingresso, os mesmos poderão ser adquiridos pela internet (www.diskingressos .com.br), nos quiosques do Disk Ingresso.