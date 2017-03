Amanhã acontece a Hora do Planeta, uma iniciativa da WWF, ONG internacional comprometida com a conservação da natureza. A Hora do Planeta visa conscientizar a população mundial sobre o aquecimento global. Como uma das chamadas #CidadesDaHora, Curitiba terá apagados por uma hora, no sábado, locais como a estufa do Jardim Botânico e a Casa da Cultura na Praça do Japão. A Universidade Federal do Paranpa (UFPR) também vai apagar as luzes do prédio central (na Praça Santos Andrade, no centro de Curitba), das 20h30 às 21h30. Mais informações no portal: http://www.wwf.org.br/participe/horadoplaneta/ A campanha incentiva a participação individual das pessoas. Para isso, basta apagar as luzes e aparelhos ligados à eletricidade na data da campanha, entre 20h30 e 21h30.