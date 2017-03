Talibãs tomam distrito no Sul

A milícia fundamentalista talibã tomou ontem o distrito de Sangin, no sul do Afeganistão, depois de um ano de combates. A informação foi passada por um membro do conselho de governo da província de Helmand à agência DPA.

O porta-voz de Helmand confirmou que as forças de segurança afegãs se retiraram para uma área situada dois quilômetros ao sul de Sangin, mas negou que os talibãs tenham conquistado o distrito. Os talibãs se tornaram uma ameaça crescente, sobretudo no sul do Afeganistão, desde que a maior parte das tropas se retiraram do país no final de 2014.

Na noite de quarta-feira, um policial matou nove companheiros em um posto de controle no norte do Afeganistão e fugiu com armas e outros equipamentos militares, segundo um porta-voz policial informou ontem. Os talibãs assumiram a autoria do ataque.