Wesley Safadão e Anitta juntos

O verão chegou ao fim, mas Curitiba será palco para a primeira edição do “Zum Zum Brasil”, que traz para a cidade grandes nomes da música brasileira para comandar o festival oficial da saideira do verão. Com realização da DC Set, amanhã, Wesley Safadão, Anitta e Dennis DJ se revezam no suntuoso palco da Pedreira Paulo Leminski (Rua João Gava,970). Os portões abrem às 16horas e os shows têm início a partir das 19h45.



“Nosso objetivo é proporcionar à cidade de Curitiba um festival de fechamento do verão, que aconteça anualmente vice-presidente de operações do grupo DC Set.