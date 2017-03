Walt Disney inspira a Orquestra Filarmônica no Guairão (foto: Divulgação)

Música clássica e tecnologia se misturam na nova produção da Orquestra Filarmônica de Curitiba. No domingo, a companhia apresenta Fantasia, concerto com projeção do filme Fantasia, de Walt Disney, de 1940.



A única apresentação será no auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão), às 10h30. Enquanto a orquestra, sob a regência do maestro Alexandre Brasolim, apresenta músicas como A Suíte Quebra Nozes, de Tchaikowsky, A Dança das Horas, de Ponchielli e O Aprendiz de Feiticeiro, de Dukas, serão projetados em um telão os desenhos feitos para cada trilha sonora. O resultado é a integração das grandes obras da música clássica com visuais extremamente criativos e originais da animação.



Obras que compõem o espetáculo: Toccata e Fuga em Ré Menor, de Johann Sebastian Bach; Suíte Quebra-Nozes, de Peter Llich Tchaikovsky; O Aprendiz de Feiticeiro, de Paul Dukas; Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky; Sinfonia Pastoral, de Ludwing Van Beethoven; Dança das Horas, de Almicare Ponchielli; Noite no Monte Calvo, de Modest Mussorgsky; e Ave Maria, de Franz Schubert.



O evento tem produção do Observatório das Artes.

SERVIÇO

O que: Concerto Fantasia com a Orquestra Filarmônica de Curitiba

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão)

Quando: 26 de março às 10h30

Quanto: R$ 60,00 e R$30,00 (meia entrada à venda pelo Disk Ingressos e na bilheteria do teatro. A meia entrada é válida para doadores de sangue, estudantes, idosos, PNE´s, professores, portadores de câncer, cartão fidelidade Disk Ingressos e cartão Criança na Plateia. Criança a partir de dois anos precisa de ingresso).

Mais informações: 41 3315 0808.