John Mayer diz que música nova é sobre o fim de seu namoro com Katy Perry

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde que terminou com o cantor John Mayer, Katy Perry já namorou e também se separou de Orlando Bloom. Mesmo assim, John parece ainda não ter superado o fim do relacionamento, que aconteceu em 2015. O músico confessou ao jornal americano "New York Times", nesta quinta-feira (23), que sua nova canção, "Still Feel Like Your Man" (Ainda me sinto como seu homem, em inglês), é sobre Katy. "Sobre quem mais eu estaria pensando? E, a propósito, é uma prova do fato de que eu não namorei com muitas pessoas nos últimos cinco, seis anos. Esse foi meu único relacionamento", disse. Aos 39 anos, John está preocupado com sua vida pessoal. "Eu estou no momento certo da minha carreira, mas atrasado para minha vida", lamentou. A letra da música inclui frases como "eu sei que você provavelmente achou alguém em algum lugar, mas eu não ligo". John ainda falou sobre um aplicativo de paquera exclusivo para celebridades. "Nós falamos com as mesmas pessoas [no aplicativo], mas há poucas que realmente se encontram", disse.