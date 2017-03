A Secretaria Municipal da Educação informou que, ontem, 129 das 185 escolas municipais funcionaram normalmente durante a tarde. Outras 22 tiveram atendimento parcial e 34 escolas não funcionaram por causa da greve do magistério municipal desde a terça-feira.

A secretaria orienta os pais dos alunos das escolas municipais para que entrem em contato com as unidades e levem os filhos às aulas quando houver professores. Caso tenham dúvidas, também podem entrar em contato com o núcleo regional de ensino da sua região.

Para garantir o atendimento, a secretaria está fazendo remanejamento dos profissionais, de forma que os alunos que compareçam às unidades não fiquem sem aula.

Os professores da rede municipal pedem que a Prefeitura implemente o Plano de Carrreira acordado na gestão passada. A Prefeitura condiciona essa implementação à situação financeira do município.